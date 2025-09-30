ไดเรกทอรีบริษัท
Chubb
Chubb ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน New York City Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in New York City Area ที่ Chubb รวม $265K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Chubb อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
รวมต่อปี
$265K
ระดับ
เงินเดือนฐาน
$200K
Stock (/yr)
$25K
โบนัส
$40K
อายุงานในบริษัท
5-10 ปี
ประสบการณ์
11+ ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Chubb in New York City Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $345,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Chubb สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in New York City Area คือ $265,000

