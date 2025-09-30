ไดเรกทอรีบริษัท
Chubb
  • เงินเดือน
  • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  • New York City Area

Chubb นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เงินเดือน ใน New York City Area

ค่าตอบแทน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย in New York City Area ที่ Chubb อยู่ในช่วง $141K ต่อyear สำหรับ Senior Actuarial Analyst ถึง $319K ต่อyear สำหรับ VP แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $155K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Chubb อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
ดู 6 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Chubb?

คำถามที่พบบ่อย

Chubb şirketindeki in New York City Area นักคณิตศาสตร์ประกันภัย pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $337,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Chubb şirketinde นักคณิตศาสตร์ประกันภัย rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $127,000 tutarındadır.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ