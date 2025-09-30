ค่าตอบแทน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย in New York City Area ที่ Chubb อยู่ในช่วง $141K ต่อyear สำหรับ Senior Actuarial Analyst ถึง $319K ต่อyear สำหรับ VP แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $155K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Chubb อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
