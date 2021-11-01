ดาวน์โหลดแอป
Chipotle Mexican Grill
Chipotle Mexican Grill
ทำงานที่นี่?
ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
ใหม่
แชท
Chipotle Mexican Grill สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Free Lunch
Free Snacks
$730
Gym Discount
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Employee Assistance Program
การเงินและการเกษียณ
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
401k
สิทธิพิเศษและส่วนลด
Employee Discount
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
Chipotle Mexican Grill สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Employee Discount
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Free Lunch
Free Snacks
Offered by employer
Gym Discount
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
