ไดเรกทอรีบริษัท
Chipotle Mexican Grill
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Chipotle Mexican Grill สวัสดิการ

เปรียบเทียบ

มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095

ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
  • Free Lunch

  • Free Snacks $730

  • Gym Discount

  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

  • Employee Assistance Program

    • การเงินและการเกษียณ
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

  • 401k

    • สิทธิพิเศษและส่วนลด
  • Employee Discount

    • งานแนะนำ

      ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Chipotle Mexican Grill

    บริษัทที่เกี่ยวข้อง

    • Ocwen Financial
    • SelectQuote
    • BBVA
    • IG Group
    • CI&T
    • ดูบริษัททั้งหมด ➜

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ