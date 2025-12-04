ไดเรกทอรีบริษัท
Chicago Housing Authority
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
Chicago Housing Authority วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Chicago Housing Authority อยู่ในช่วง $85K ถึง $119K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Chicago Housing Authority อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$92K - $107K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$85K$92K$107K$119K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Chicago Housing Authority?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Chicago Housing Authority in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $119,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Chicago Housing Authority สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States คือ $85,000

