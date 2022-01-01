ไดเรกทอรีบริษัท
Chewy
Chewy เงินเดือน

เงินเดือนของ Chewy อยู่ในช่วง $41,392 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $557,200 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Chewy. อัปเดตล่าสุด: 11/18/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรธุรกิจอัจฉริยะ

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Development Manager $304K
Director $519K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $170K

นักออกแบบ UX

นักวิเคราะห์การเงิน
Median $140K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $219K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
Median $260K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $170K
การตลาด
Median $296K
ผู้จัดการโครงการ
Median $202K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $157K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
Median $128K
ทรัพยากรบุคคล
Median $200K
การดำเนินงานการตลาด
Median $61.3K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $230K
การดำเนินงานธุรกิจ
$112K
พัฒนาธุรกิจ
$487K
บริการลูกค้า
$41.4K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$557K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$201K
นักสรรหาบุคลากร
Median $172K
ฝ่ายขาย
$145K
สถาปนิกโซลูชัน
$251K

สถาปนิกข้อมูล

ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Chewy RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Chewy คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $557,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Chewy คือ $204,651

งานแนะนำ

