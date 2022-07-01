ไดเรกทอรีบริษัท
Cherre
Cherre เงินเดือน

เงินเดือนของ Cherre อยู่ในช่วง $85,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,488 สำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cherre. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $85K

วิศวกรข้อมูล

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $140K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$118K

นักสรรหา
$201K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Cherre คือ นักสรรหา at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $201,488 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cherre คือ $128,800

