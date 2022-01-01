ไดเรกทอรีบริษัท
Checkr
Checkr เงินเดือน

เงินเดือนของ Checkr อยู่ในช่วง $73,630 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $360,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Checkr. อัปเดตล่าสุด: 11/14/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $351K
บริการลูกค้า
$73.6K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$181K
นักวิเคราะห์การเงิน
$191K
ทรัพยากรบุคคล
$258K
การตลาด
$226K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $220K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $360K
ผู้จัดการโปรแกรม
$122K
นักสรรหาบุคลากร
Median $172K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Checkr RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Checkr คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $360,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Checkr คือ $205,475

