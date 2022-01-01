ไดเรกทอรีบริษัท
Checkmarx
Checkmarx เงินเดือน

เงินเดือนของ Checkmarx อยู่ในช่วง $117,476 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $238,800 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Checkmarx. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $118K
การตลาด
$214K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$117K

ฝ่ายขาย
$239K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$135K
สถาปนิกโซลูชั่น
$213K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Checkmarx คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $238,800 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Checkmarx คือ $173,938

แหล่งข้อมูลอื่นๆ