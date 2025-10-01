ไดเรกทอรีบริษัท
Chartis Group
Chartis Group ที่ปรึกษาด้านการจัดการ เงินเดือน ใน Northern Virginia Washington DC

แพ็คเกจค่าตอบแทน ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ค่ามัธยฐาน in Northern Virginia Washington DC ที่ Chartis Group รวม $198K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Chartis Group อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
รวมต่อปี
$198K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
$165K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$33K
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Chartis Group?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ Chartis Group in Northern Virginia Washington DC อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $224,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Chartis Group สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ in Northern Virginia Washington DC คือ $198,000

