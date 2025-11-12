ไดเรกทอรีบริษัท
  เงินเดือน
  วิศวกรซอฟต์แวร์

  วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

Charles Schwab วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก in United States ที่ Charles Schwab อยู่ในช่วง $91.1K ต่อyear สำหรับ 54 ถึง $163K ต่อyear สำหรับ 58 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $120K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Charles Schwab อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025

เฉลี่ย ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
54
Software Developer I(ระดับเริ่มต้น)
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
Software Developer II
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
Software Developer III
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
Software Developer IV
$161K
$143K
$0
$17.1K
ดู 4 ระดับอื่นๆ
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Charles Schwab RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก ที่ Charles Schwab in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $176,750 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Charles Schwab สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก in United States คือ $127,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ