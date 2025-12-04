ไดเรกทอรีบริษัท
Chainalysis
Chainalysis นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ Chainalysis อยู่ในช่วง $118K ถึง $168K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Chainalysis อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$134K - $152K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$118K$134K$152K$168K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Chainalysis การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ Chainalysis in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $167,981 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Chainalysis สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States คือ $118,156

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

