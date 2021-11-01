ไดเรกทอรีบริษัท
Chainalysis
Chainalysis เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Chainalysis ตั้งแต่ $143,068 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $310,896 สำหรับ การขาย ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Chainalysis. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $160K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $211K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $290K

ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$286K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$162K
ทรัพยากรบุคคล
$279K
การตลาด
$178K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$143K
นักสรรหาบุคลากร
$162K
การขาย
$311K
สถาปนิกโซลูชัน
$199K

สถาปนิกข้อมูล

ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Chainalysis, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Chainalysis คือ การขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $310,896 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Chainalysis คือ $199,000

