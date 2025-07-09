ไดเรกทอรีบริษัท
CGS
CGS เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน CGS ตั้งแต่ $33,690 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ต่ำสุดถึง $196,980 สำหรับ ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ CGS. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

บริการลูกค้า
$34.7K
ทรัพยากรบุคคล
$33.7K
การขาย
$55.5K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$62.1K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$197K
The highest paying role reported at CGS is ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CGS is $55,497.

