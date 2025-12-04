ไดเรกทอรีบริษัท
CGG
CGG วิศวกรธรณี เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CGG อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$46.9K - $55.6K
United Kingdom
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$43.3K$46.9K$55.6K$59.2K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรธรณี ที่ CGG in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £44,056 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ CGG สำหรับตำแหน่ง วิศวกรธรณี in Canada คือ £32,180

