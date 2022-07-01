ไดเรกทอรีบริษัท
Cervello
Cervello เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Cervello ตั้งแต่ $90,450 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $243,210 สำหรับ ผู้จัดการโปรแกรม ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cervello. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

ผู้จัดการโปรแกรม
$243K
ผู้จัดการโครงการ
$148K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$90.5K

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Cervello is ผู้จัดการโปรแกรม at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $243,210. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cervello is $148,255.

