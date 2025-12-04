ไดเรกทอรีบริษัท
Certn
  • เงินเดือน
  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

Certn นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Certn อยู่ในช่วง CA$141K ถึง CA$200K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Certn อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$116K - $132K
Canada
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$102K$116K$132K$145K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Certn การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Certn อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$200,306 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Certn สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) คือ CA$140,893

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

