Certn เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Certn ตั้งแต่ $60,581 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ต่ำสุดถึง $123,533 สำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Certn. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $91.5K
ทรัพยากรบุคคล
$60.6K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$124K

ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Certn, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Certn is นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $123,533. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certn is $91,493.

