CertiK
CertiK เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน CertiK ตั้งแต่ $102,000 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $653,250 สำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ CertiK. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $160K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $102K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$209K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$146K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$219K
ผู้จัดการโครงการ
$653K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$175K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$624K
คำถามที่พบบ่อย

Den højest betalende rolle rapporteret hos CertiK er ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $653,250.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos CertiK er $192,035.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ