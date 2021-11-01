ไดเรกทอรีบริษัท
Certify เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Certify ตั้งแต่ $51,618 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การดำเนินงานบริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $252,461 สำหรับ การขาย ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Certify. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $97.7K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $170K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
บริการลูกค้า
$51.7K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$51.6K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$159K
การดำเนินงานการตลาด
$99.5K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$106K
การขาย
$252K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$226K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Certify คือ การขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $252,461 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Certify คือ $113,063

