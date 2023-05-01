ไดเรกทอรีบริษัท
Certa เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Certa ตั้งแต่ $17,488 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $144,720 สำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Certa. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $39.6K
ทรัพยากรบุคคล
$19.4K
ผู้จัดการโครงการ
$145K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$17.5K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Certa is ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $144,720. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certa is $29,530.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ