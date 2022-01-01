ไดเรกทอรีบริษัท
Cerner เงินเดือน

เงินเดือนของ Cerner อยู่ในช่วง $2,387 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $195,640 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cerner. อัปเดตล่าสุด: 11/14/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Median $58.3K
สถาปนิกโซลูชัน
Median $91.4K

การดำเนินงานธุรกิจ
$53.3K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$49.8K
บริการลูกค้า
$51.7K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$68.7K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$58.1K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$63.7K
ทรัพยากรบุคคล
$14.1K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$124K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $100K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$2.4K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $95.8K
ฝ่ายขาย
$196K
วิศวกรขาย
$87.6K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
$140K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$19.3K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
Median $97.6K
นักเขียนเทคนิค
$88.6K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Cerner คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $195,640 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cerner คือ $61,012

