Ceridian เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Ceridian ตั้งแต่ $52,260 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ บริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $279,390 สำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ceridian. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $92K
บริการลูกค้า
$52.3K

ทรัพยากรบุคคล
$279K
การตลาด
$137K
ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$106K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$67.4K
ผู้จัดการโครงการ
$82.6K
นักสรรหาบุคลากร
$68.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$111K
สถาปนิกโซลูชัน
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$101K
ตารางการได้รับสิทธิ์

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Ceridian, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 3 ปี:

  • 33.3% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Ceridian คือ ทรัพยากรบุคคล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $279,390 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Ceridian คือ $92,000

