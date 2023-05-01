ไดเรกทอรีบริษัท
Ceribell
Ceribell เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Ceribell ตั้งแต่ $111,720 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ต่ำสุดถึง $401,849 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ceribell. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$248K
ทรัพยากรบุคคล
$112K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$226K

นักสรรหาบุคลากร
$139K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$402K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Ceribell คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $401,849 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Ceribell คือ $225,623

