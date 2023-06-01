ไดเรกทอรีบริษัท
Cerberus Capital Management เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Cerberus Capital Management ตั้งแต่ $78,400 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ต่ำสุดถึง $342,465 สำหรับ นักลงทุนร่วมเสี่ยง ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cerberus Capital Management. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

นักบัญชี
$151K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$164K
ทรัพยากรบุคคล
$111K

ที่ปรึกษาการจัดการ
$250K
นักสรรหาบุคลากร
$78.4K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$265K
นักลงทุนร่วมเสี่ยง
$342K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Cerberus Capital Management คือ นักลงทุนร่วมเสี่ยง at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $342,465 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Cerberus Capital Management คือ $164,175

