ไดเรกทอรีบริษัท
Cepheid
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรฮาร์ดแวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรฮาร์ดแวร์

Cepheid วิศวกรฮาร์ดแวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรฮาร์ดแวร์ in United States ที่ Cepheid อยู่ในช่วง $141K ถึง $201K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Cepheid อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$160K - $182K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$141K$160K$182K$201K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม วิศวกรฮาร์ดแวร์ ข้อมูลเงินเดือน ที่ Cepheid เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Cepheid?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรฮาร์ดแวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ Cepheid in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $200,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cepheid สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ in United States คือ $141,100

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Cepheid

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Agilent Technologies
  • Envestnet
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cepheid/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.