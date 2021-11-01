ไดเรกทอรีบริษัท
Cepheid
Cepheid เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Cepheid ตั้งแต่ $68,340 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ บริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $196,015 สำหรับ ผู้จัดการโปรแกรม ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cepheid. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

วิศวกรเครื่องกล
Median $140K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $144K
นักบัญชี
$147K

วิศวกรชีวการแพทย์
$194K
วิศวกรเคมี
$131K

วิศวกรกระบวนการ

บริการลูกค้า
$68.3K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$151K
นักวิเคราะห์การเงิน
$147K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$171K
การดำเนินงานการตลาด
$112K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$163K
ผู้จัดการโปรแกรม
$196K
ผู้จัดการโครงการ
$168K
การดำเนินงานรายได้
$181K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$171K
คำถามที่พบบ่อย

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Cepheid je ผู้จัดการโปรแกรม at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $196,015.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Cepheid je $150,750.

