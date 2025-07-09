ไดเรกทอรีบริษัท
Centrica
Centrica เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Centrica ตั้งแต่ $38,420 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ บริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $117,761 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Centrica. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $103K
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$38.7K
บริการลูกค้า
$38.4K

วิศวกรไฟฟ้า
$66.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$118K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Centrica คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $117,761 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Centrica คือ $66,842

