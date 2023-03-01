ไดเรกทอรีบริษัท
Centric Software เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Centric Software ตั้งแต่ $101,570 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ต่ำสุดถึง $255,000 สำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Centric Software. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $150K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $123K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$102K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$159K
การขาย
$174K
สถาปนิกโซลูชัน
$255K
คำถามที่พบบ่อย

Centric Software'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $154,600'dır.

