ไดเรกทอรีบริษัท
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน CentralSquare Technologies ตั้งแต่ $50,388 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักเขียนทางเทคนิค ที่ต่ำสุดถึง $172,135 สำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ CentralSquare Technologies. อัปเดตล่าสุด: 8/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $90.2K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

ความสำเร็จของลูกค้า
$99.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$102K

การดำเนินงานรายได้
$111K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$96.5K
สถาปนิกโซลูชัน
$172K
นักเขียนทางเทคนิค
$50.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ CentralSquare Technologies คือ สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $172,135 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ CentralSquare Technologies คือ $99,495

