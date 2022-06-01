ไดเรกทอรีบริษัท
Central California Alliance for Health เงินเดือน

เงินเดือนของ Central California Alliance for Health อยู่ในช่วง $140,700 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $179,100 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Central California Alliance for Health. อัปเดตล่าสุด: 11/21/2025

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$141K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$179K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Central California Alliance for Health คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $179,100 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Central California Alliance for Health คือ $159,900

