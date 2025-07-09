ไดเรกทอรีบริษัท
Centific
Centific เงินเดือน

เงินเดือนของ Centific อยู่ในช่วง $50,250 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $287,430 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรม ที่ระดับสูงสุด

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $70K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $95K
บริการลูกค้า
$68.6K

ทรัพยากรบุคคล
$50.3K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$68.6K
ผู้จัดการโปรแกรม
$287K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$80.1K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Centific คือ ผู้จัดการโปรแกรม at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $287,430 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Centific คือ $70,000

