Centers for Disease Control and Prevention
Centers for Disease Control and Prevention เงินเดือน

เงินเดือนของ Centers for Disease Control and Prevention อยู่ในช่วง $111,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $195,975 สำหรับตำแหน่ง นักวิจัยยูเอ็กซ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Centers for Disease Control and Prevention. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $111K

สารสนเทศสุขภาพ

Economist
Median $140K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$133K

ผู้จัดการโครงการ
$149K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$196K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Centers for Disease Control and Prevention คือ นักวิจัยยูเอ็กซ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $195,975 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Centers for Disease Control and Prevention คือ $140,000

