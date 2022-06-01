ไดเรกทอรีบริษัท
Centerfield
Centerfield เงินเดือน

เงินเดือนของ Centerfield อยู่ในช่วง $58,531 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $248,750 สำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Centerfield. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$122K
การตลาด
$249K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$58.5K

ฝ่ายขาย
$151K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$101K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Centerfield คือ การตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $248,750 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Centerfield คือ $121,605

