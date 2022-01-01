ไดเรกทอรีบริษัท
Centene เงินเดือน

เงินเดือนของ Centene อยู่ในช่วง $42,785 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $193,463 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Centene. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
L1 $69.3K
L2 $83.4K
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
Median $110K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $99.1K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $79K
ผู้จัดการโครงการ
Median $81K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $116K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $130K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $140K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $120K
นักบัญชี
$78.4K
ผู้ช่วยธุรการ
$42.8K
การพัฒนาธุรกิจ
$97.3K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$193K
นักวิเคราะห์การเงิน
$66.3K
ทรัพยากรบุคคล
$158K
การตลาด
$191K
ผู้จัดการโปรแกรม
$147K
นักสรรหา
$151K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$118K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $180K
สถาปนิกโซลูชั่น
$145K

สถาปนิกข้อมูล

นักวิจัยยูเอ็กซ์
$98K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Centene คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $193,463 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Centene คือ $117,203

