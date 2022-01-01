ไดเรกทอรีบริษัท
Centene
Centene สวัสดิการ

มูลค่ารวมประมาณการ: $450

เฉพาะสำหรับ Centene
  • Extended Emergency Sick Leave

    Centene allows for up to 10 days of emergency paid sick leave for those who have COVID-19 or need to care for family members with COVID-19.

  • Extended Crisis Volunteer Paid Time Off

    Centene provides up to three months paid leave for clinical professionals to serve their communities.

    • บ้าน
  • Remote Work

  • Bereavement Leave

  • Adoption Assistance

    • การเงินและการเกษียณ
  • 401k

  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • สิทธิพิเศษและส่วนลด
  • Tuition Reimbursement

    • อื่นๆ
  • Referral Bonus

  • Volunteer Time Off

