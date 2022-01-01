ไดเรกทอรีบริษัท
Censys
Censys เงินเดือน

เงินเดือนของ Censys อยู่ในช่วง $122,400 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $289,100 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Censys. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$289K
นักสรรหา
$122K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$199K

ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Censys คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $289,100 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Censys คือ $198,716

