เปลี่ยน
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
ข้อมูลทั้งหมด
จำแนกตามสถานที่
จำแนกตามบริษัท
จำแนกตามตำแหน่ง
เครื่องคำนวณเงินเดือน
การแสดงผลกราฟ
เงินเดือนที่ได้รับการตรวจสอบ
การฝึกงาน
การสนับสนุนการเจรจาต่อรอง
เปรียบเทียบสวัสดิการ
ใครกำลังรับสมัครงาน
รายงานค่าตอบแทน 2024
บริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุด
รวมเข้าด้วยกัน
บล็อก
สื่อมวลชน
Google
วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
พื้นที่นิวยอร์กซิตี้
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ดูจุดข้อมูลแยกรายการ
Levels FYI Logo
เงินเดือน
📂 ข้อมูลทั้งหมด
🌎 จำแนกตามสถานที่
🏢 จำแนกตามบริษัท
🖋 จำแนกตามตำแหน่ง
🏭️ จำแนกตามอุตสาหกรรม
📍 แผนที่ความร้อนเงินเดือน
📈 การแสดงผลกราฟ
🔥 เปอร์เซ็นไทล์แบบเรียลไทม์
🎓 การฝึกงาน
❣️ เปรียบเทียบสวัสดิการ
🎬 รายงานค่าตอบแทน 2024
🏆 บริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุด
💸 คำนวณต้นทุนการประชุม
#️⃣ เครื่องคำนวณเงินเดือน
ร่วมสนับสนุน
เพิ่มข้อมูลเงินเดือน
เพิ่มสวัสดิการบริษัท
เพิ่มการจับคู่ระดับตำแหน่ง
งาน
บริการ
บริการสำหรับผู้สมัครงาน
💵 โค้ชการเจรจาต่อรอง
📄 ตรวจสอบเรซูเม่
🎁 แจกบริการตรวจสอบเรซูเม่
สำหรับนายจ้าง
ข้อเสนอแบบอินเทอร์แอกทีฟ
เปอร์เซ็นไทล์แบบเรียลไทม์ 🔥
การเปรียบเทียบค่าตอบแทน
สำหรับงานวิจัยทางวิชาการ
ชุดข้อมูลค่าตอบแทน
ชุมชน
← ไดเรกทอรีบริษัท
Celonis
ทำงานที่นี่?
ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
ใหม่
แชท
Celonis สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Dental Insurance
Disability Insurance
Employee Assistance Program
Gym Discount
Free Snacks
$730
Health Insurance
Health Savings Account (HSA)
Life Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
PTO (Vacation / Personal Days)
Vision Insurance
Sick Time
บ้าน
Company Phones
Business Travel Insurance
Immigration Assistance
Remote Work
การเงินและการเกษียณ
401k
Flexible Spending Account (FSA)
สิทธิพิเศษและส่วนลด
Learning and Development
Employee Discount
การขนส่ง
Regional transit system
Transport allowance
อื่นๆ
Pet Friendly Workplace
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
Celonis สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Dental Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Gym Discount
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Health Savings Account (HSA)
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Regional transit system
Offered by employer
Transport allowance
Offered by employer
Company Phones
Offered by employer
Business Travel Insurance
Offered by employer
Immigration Assistance
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
401k
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Pet Friendly Workplace
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
งานแนะนำ
ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Celonis
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
Bosch Global
BlackBerry QNX
Contentful
GFT Group
Personio
ดูบริษัททั้งหมด ➜
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
รายงานเงินเดือนสิ้นปี
คำนวณค่าตอบแทนรวม