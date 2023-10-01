ไดเรกทอรีบริษัท
Cellebrite
Cellebrite เงินเดือน

เงินเดือนของ Cellebrite อยู่ในช่วง $125,143 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $226,125 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cellebrite. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $125K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$134K
สถาปนิกโซลูชั่น
$226K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Cellebrite คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $226,125 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cellebrite คือ $133,926

