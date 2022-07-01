ไดเรกทอรีบริษัท
Cedar Gate Technologies
Cedar Gate Technologies เงินเดือน

เงินเดือนของ Cedar Gate Technologies อยู่ในช่วง $2,665 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $162,185 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cedar Gate Technologies. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$90.5K
ผู้จัดการโครงการ
$162K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$5.7K

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$2.7K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Cedar Gate Technologies คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $162,185 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cedar Gate Technologies คือ $48,067

