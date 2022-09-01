ดาวน์โหลดแอป
Google
วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
พื้นที่นิวยอร์กซิตี้
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
สำรวจตามตำแหน่งงานต่างๆ
CCC Intelligent Solutions
ทำงานที่นี่?
ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
ใหม่
แชท
CCC Intelligent Solutions สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Health Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Gym / Wellness Reimbursement
PTO (Vacation / Personal Days)
Maternity Leave
Paternity Leave
บ้าน
Adoption Assistance
การเงินและการเกษียณ
401k
สิทธิพิเศษและส่วนลด
Tuition Reimbursement
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
CCC Intelligent Solutions สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Health Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
401k
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Adoption Assistance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
