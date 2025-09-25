ไดเรกทอรีบริษัท
CarGurus
CarGurus สถาปนิกโซลูชั่น เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย สถาปนิกโซลูชั่น in United States ที่ CarGurus อยู่ในช่วง $223K ถึง $305K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ CarGurus อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$241K - $286K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$223K$241K$286K$305K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ CarGurus RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste สถาปนิกโซลูชั่น chez CarGurus in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $304,750. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez CarGurus pour le poste สถาปนิกโซลูชั่น in United States est de $222,600.

