Caption Health
Caption Health เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Caption Health ตั้งแต่ $129,848 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $186,563 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Caption Health. อัปเดตล่าสุด: 8/13/2025

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$130K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$187K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$164K

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Caption Health คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $186,563 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Caption Health คือ $164,175

แหล่งข้อมูลอื่นๆ