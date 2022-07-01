ไดเรกทอรีบริษัท
Capital Rx
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Capital Rx เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Capital Rx ตั้งแต่ $122,640 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $150,000 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Capital Rx. อัปเดตล่าสุด: 8/13/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $150K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$131K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$123K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$136K
การขาย
$146K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Capital Rx คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $150,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Capital Rx คือ $135,675

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Capital Rx

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Flipkart
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ