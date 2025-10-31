ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Capital One อยู่ในช่วง $139K ต่อyear สำหรับ Associate Software Eng ถึง $476K ต่อyear สำหรับ Senior Distinguished Eng แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $151K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Capital One อัปเดตล่าสุด: 10/31/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Capital One Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่