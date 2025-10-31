ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in United States ที่ Capital One อยู่ในช่วง $111K ต่อyear สำหรับ Associate ถึง $523K ต่อyear สำหรับ Vice President แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $191K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Capital One อัปเดตล่าสุด: 10/31/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Capital One Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)