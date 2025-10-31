ค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ธุรกิจ in United States ที่ Capital One อยู่ในช่วง $114K ต่อyear สำหรับ Associate Business Analyst ถึง $212K ต่อyear สำหรับ Lead Business Analyst แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $119K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Capital One อัปเดตล่าสุด: 10/31/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Capital One Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)