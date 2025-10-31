ไดเรกทอรีบริษัท
Capital One
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
Capital One ผู้ช่วยด้านการบริหาร เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Capital One อัปเดตล่าสุด: 10/31/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Capital One Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้ช่วยด้านการบริหาร ที่ Capital One in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$103,188 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Capital One สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยด้านการบริหาร in Canada คือ CA$72,680

