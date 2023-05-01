ไดเรกทอรีบริษัท
Canadian Solar
Canadian Solar เงินเดือน

เงินเดือนของ Canadian Solar อยู่ในช่วง $68,241 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $298,500 สำหรับตำแหน่ง กฎหมาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Canadian Solar. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$81.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$68.2K
กฎหมาย
$299K

วิศวกรเครื่องกล
$134K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Canadian Solar คือ กฎหมาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $298,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Canadian Solar คือ $107,963

