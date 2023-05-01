ไดเรกทอรีบริษัท
Canada Drives
Canada Drives เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Canada Drives ตั้งแต่ $79,600 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $109,828 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Canada Drives. อัปเดตล่าสุด: 8/13/2025

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$82.1K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$79.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$110K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Canada Drives คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $109,828 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Canada Drives คือ $82,139

