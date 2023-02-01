ไดเรกทอรีบริษัท
Cambridge Associates
Cambridge Associates เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Cambridge Associates ตั้งแต่ $62,088 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ต่ำสุดถึง $201,070 สำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cambridge Associates. อัปเดตล่าสุด: 8/12/2025

$160K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$201K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$80.4K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$134K

นักวิเคราะห์การเงิน
$62.1K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$86.8K
Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cambridge Associates adalah นักวิเคราะห์ธุรกิจ at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $201,070. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Cambridge Associates adalah $86,832.

